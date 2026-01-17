ABD savaş gemisi ile okyanus araştırma gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi ile okyanus araştırma gemisinin, Çin ile Tayvan arasında egemenlik ihtilafına konu olan Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan Boğazı'nın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Şü Çınghua, "Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze taşıyan USS John Finn muhribi ile "Pathfinder" sınıfı okyanus araştırma gemisi USNS Mary Sears'ın Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini açıkladı.

Komutanlığa bağlı deniz ve hava unsurlarının etkin yanıt ve kontrol için gemilerin hareketini izlediğini ifade eden Sözcü Şü, birliklerin ulusal egemenlik ve güvenliğin yanında bölgesel barışı ve istikrarı korumak için daima teyakkuzda olduğunu vurguladı.

ABD Donanması, gemilerinin geçişine ilişin açıklama yapmazken, geçiş ABD'nin bu yıl Tayvan Boğazı'ndaki ilk seyrüsefer faaliyeti oldu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD ve diğer ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.