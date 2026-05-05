Haberler

ABD Savaş Bakanı Hegseth "Hürmüz Boğazı'ndaki Operasyon, Geçici ve Savunma Amaçlı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, "İran’a karşı Hürmüz Boğazı’nda yürütülen ticari gemileri koruma operasyonunun geçici ve savunma amaçlı olduğunu" belirterek, "Washington’ın çatışma arayışında olmadığını" açıkladı.

(ANKARA) – ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, "İran'a karşı Hürmüz Boğazı'nda yürütülen ticari gemileri koruma operasyonunun geçici ve savunma amaçlı olduğunu" belirterek, "Washington'ın çatışma arayışında olmadığını" açıkladı.

Pete Hegseth, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Özgürlük Projesi (Project Freedom), savunma amaçlıdır, kapsamı sınırlıdır ve süresi geçicidir. Tek bir görevi vardır: masum ticari gemiciliği İran saldırganlığından korumak. ABD güçlerinin İran kara sularına veya hava sahasına girmesine gerek yok. Bu gerekli değil. Biz bir çatışma arayışında değiliz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Özgürlük Projesi" operasyonunun dün başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: ANKA
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi

İki yıl sonra ilk buluşma! Tokalaşıp yan yana maç izlediler

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti

Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti