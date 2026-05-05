ABD Savaş Bakanı Hegseth "Hürmüz Boğazı'ndaki Operasyon, Geçici ve Savunma Amaçlı"

(ANKARA) – ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, "İran'a karşı Hürmüz Boğazı'nda yürütülen ticari gemileri koruma operasyonunun geçici ve savunma amaçlı olduğunu" belirterek, "Washington'ın çatışma arayışında olmadığını" açıkladı.

Pete Hegseth, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Özgürlük Projesi (Project Freedom), savunma amaçlıdır, kapsamı sınırlıdır ve süresi geçicidir. Tek bir görevi vardır: masum ticari gemiciliği İran saldırganlığından korumak. ABD güçlerinin İran kara sularına veya hava sahasına girmesine gerek yok. Bu gerekli değil. Biz bir çatışma arayışında değiliz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Özgürlük Projesi" operasyonunun dün başlatıldığını duyurmuştu.

