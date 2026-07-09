Haberler

İran basını: ABD'nin Çabahar kentine saldırısında bir hastaneye şarapnel isabet etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran basını, ABD'nin güneydoğudaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde bir hastanenin şarapnel isabetiyle vurulduğunu duyurdu. Hasarın boyutu henüz bilinmiyor.

İran basını, ABD'nin saldırılarında ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentindeki bir hastanenin de vurulduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberinde, "Suçlu Amerikan rejiminin Çabahar Limanı'nda bir bölgeye saldırısında bu şehirdeki İmam Ali Hastanesine şarapneller isabet etti." ifadelerine yer verildi.

Hastanedeki hasarın boyutu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
ABD, İran'ı vurmaya başladı! Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşanıyor

Savaş yeniden başladı! ABD, bombalar yağdırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a unutulmaz jest

Güney Kore First Lady'sinin jesti Emine Erdoğan'ı mest etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt

S-400 konusunda tek cümle söyledi, salondan alkışlar yükseldi
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi

NATO'da liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor

Nüfus haritası sil baştan! Bir kentimiz her geçen yıl eriyor
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi