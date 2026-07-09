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Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı: "İran'daki Buşehr Nükleer Santralinin çevresi ABD ordusunca hedef alındı"

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İran'ın Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, ABD'nin bugün öğle saatlerindeki saldırılarında Buşehr Nükleer Santrali'nin çevresinin, Çoğadek'teki askeri üs ve bir balıkçı iskelesinin hedef alındığını, can kaybı ihbarı bulunmadığını açıkladı.

İran'ın Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, ABD'nin bugün öğle saatlerindeki saldırılarında Buşehr Nükleer Santrali'nin çevresinin hedef alındığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Cihaniyan konuya ilişkin bilgi verdi.

Vali Yardımcısı Cihaniyan, Buşehr Nükleer Santrali'nin çevresi, Çoğadek'teki askeri üs ve eyaletin güneyindeki bir balıkçı iskelesinin ABD güçleri tarafından hedef alındığını, şu ana kadar can kaybına ilişkin herhangi bir ihbar alınmadığını belirtti.

Sabah saatlerinde de Aseluye'ye bağlı Benud İskelesi'nin saldırıya uğradığını aktaran Cihaniyan, olayda bölge halkına ait balıkçı teknelerinde yangın çıktığını ifade etti.

Cihaniyan, olay yerlerinde inceleme ve hasar tespiti çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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