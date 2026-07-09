Buşehr Vali Yardımcısı, kentin güneyindeki askeri üsse 2 füzenin isabet ettiğini duyurdu

Buşehr Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, ABD'nin saldırıları sonucu kentin güneyinde bulunan askeri üsse 2 füzenin isabet ettiğini bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Cihaniyan, ABD'nin ülkeye yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Buşehr kentinin güneyinde yer alan askeri üsse iki füzenin isabet ettiğini duyuran Cihaniyan, saldırılarda şu ana kadar hayatını kaybeden kimsenin bulunmadığını belirtti.

Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Ebu Musa Adası ile Sirik kentine 4 füzenin isabet ettiğini duyurdu.

Ayrıca Çabahar kentine yönelik saldırılarda iki deniz trafiği kontrol kulesinin hedef alındığı belirtildi.