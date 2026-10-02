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ABD Sahil Güvenliği, Küba'ya yasa dışı yakıt taşıdığı öne sürülen 2 gemiyi durdurdu

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ABD Sahil Güvenliği, Küba'ya yakıt ablukası kapsamında yasa dışı yakıt taşıdığı öne sürülen 2 gemiyi durdurdu. Açıklamada, 5 Eylül'de Karayip Denizi'nde Grace gemisine müdahale edildiği, yaz başında durdurulan Jaira Provider'daki yakıtın yaklaşık 800 ton olduğu belirtildi.

NEW ABD Sahil Güvenliği, Küba'ya yönelik yakıt ablukası uygulaması kapsamında ülkeye yasa dışı yakıt taşıdığını öne sürdüğü 2 gemiyi durdurduğunu açıkladı.

Sahil Güvenlikten, New York Times gazetesine, Küba'ya yönelik yakıt ablukasına ilişkin açıklama yapıldı.

5 Eylül'de, 91 metrelik "Grace" adlı konteyner gemisine, tespit edilmekten kaçınmak için konum vericilerini kapatması üzerine şüphelenilerek müdahalede bulunulduğu belirtilen açıklamada, müdahalenin, Küba ile Meksika arasındaki Karayip Denizi'nde yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca bu yaz başında yine Küba'ya yakıt taşıyan "Jaira Provider" adlı daha küçük bir geminin durdurulduğu ifade edildi.

İstihbarat verilerine dayanılarak gemilerdeki yakıtın Küba'ya gittiğinin belirlendiği savunulan açıklamada, "Grace"teki yakıtın miktarına ilişkin detay verilmedi ancak "Jaira Provider"daki yakıtın yaklaşık 800 ton olduğu kaydedildi.

Gemilerin son uğradığı yerin Panama'daki Colon Limanı olduğu ifade edilen açıklamada, 2 gemideki yakıtın da nereden geldiğine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD, ocaktan bu yana Küba'ya yönelik petrol ve yakıt ablukası uyguluyor.

Kaynak: AA
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