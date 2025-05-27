ABD Sağlık Bakanı Kovid-19 Aşısını Sağlıklı Çocuklar ve Hamileler İçin Önerilen Aşılar Arasından Çıkardı

ABD Sağlık Bakanı Kovid-19 Aşısını Sağlıklı Çocuklar ve Hamileler İçin Önerilen Aşılar Arasından Çıkardı
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ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Kovid-19 aşısının sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için artık önerilen aşılar arasında yer almayacağını açıkladı. Önceki yönetim döneminde bu aşıların kullanılmasına yönelik tartışmalar devam ediyordu.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Kovid-19 aşısının artık sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için önerilen aşılar arasında yer almayacağını duyurdu.

ABD Sağlık Bakanı Kennedy, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkede daha önce tartışma konusu olan Kovid-19 aşılarıyla ilgili yeni aldıkları kararı paylaştı.

Kennedy, bundan sonra sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için Kovid-19 aşısının "önerilen aşılar" arasında yer almayacağını açıkladı.

ABD'li bakan, açıklamasında, "Bugün itibariyle Kovid aşısı, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için CDC (ABD Hastalık Kontrol Merkezleri) tarafından önerilen aşı programından çıkarılmıştır. Geçen yıl Biden yönetimi, çocuklarda tekrarlanan rapel stratejisini destekleyecek herhangi bir klinik veri olmamasına rağmen, sağlıklı çocukları bir kez daha Kovid aşısı olmaya çağırmıştı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Sağlık Bakanı Kennedy, seçim sürecinde Kovid-19 aşısının kullanımıyla ilgili kamuoyunda tartışılan açıklamalar yapmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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