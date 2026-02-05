Haberler

ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü görüşmeler sonucunda ABD, Rusya ve Ukrayna'nın 157'şer esir askerin takasında mutabakata vardığını açıkladı. Bu, 5 ay sonra yapılan ilk takas olma özelliğini taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD-Rusya- Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yürütülen üçlü görüşmeler kapsamında, tarafların 157'şer esir askerin takas edilmesi konusunda mutabakata vardığını ve bunun 5 ay sonra yapılan ilk takas olduğunu duyurdu.

Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD-Rusya- Ukrayna arasında Abu Dabi'de süren görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi, 4-5 Şubat'ta yapılan görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna heyetlerinin 157'şer esir askeri serbest bırakma konusunda anlaşmaya vardığını belirterek, bunun 5 ay sonra yapılan ilk takas olduğuna dikkati çekti.

İki gün boyunca heyetlerin ateşkesin uygulanması ve askeri faaliyetlerin durdurulması dahil halen çözüme ulaşmamış konular hakkında görüştüğünü aktaran Witkoff, heyetlerin kendi ülkelerine rapor sunmayı ve gelecek haftalarda üçlü görüşmeleri sürdürmeyi kararlaştırdığını kaydetti.

ABD ve Rusya'nın Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich liderliğinde askeri diyalog kurulması konusunda anlaşmaya vardığını bildiren Witkoff, bu iletişim kanalının "barışın sağlanması ve sürdürülmesi için hayati önem taşıdığını" ifade etti.

Witkoff, heyetlerin görüşmelere ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'dan 157 Rus askerinin geri gönderildiğini, karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 157 esir askerin teslim edildiği bildirmişti.

İstanbul'daki süreçte de esir takası gündemdeydi

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs 2025'te yapılan müzakerelerde iki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" kapsamlı esir takasının yapılması ve olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı sunulmasının ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Taraflar, 2 Haziran 2025'te İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerine ait dondurulmuş cesetlerin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yine İstanbul'da yapılan Temmuz 2025'teki görüşmelerde 1200 kişilik bir takas daha yapılması ve 3 yıldan uzun süredir esir olarak tutulan kişilerin serbest bırakılması gibi hususlarda anlaşmıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış

İran savaşa çok istekli! Son çıkış Trump'ı hayli kızdıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi

Duygulandıran buluşma! Gözyaşlarını tutamadı
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Fenerbahçe'nin yeni yıldızları tribünde

Takımlarını yalnız bırakmadılar