Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı

Güncelleme:
Moskova ile Kiev arasında, ABD'nin de katılımıyla gerçekleştirilen üçlü görüşmeler sonucunda 314 esir askerin takası yapıldı. Rusya, Ukrayna'dan 157 esir askeri geri alırken, karşılığında 157 Rus askerini teslim etti. Eğitime ve rehabilitasyona devam edeceği bildirilen Rus askerleri, Belarus'ta bulunuyor.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerde varılan karar gereği Moskova ile Kiev arasında 314 esir askerin değişimi gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan 157 Rus askerinin geri gönderildiği, karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 157 esir askerin teslim edildiği belirtildi.

Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Kursk bölgesi sakini 3 Rus vatandaşının da geri gönderildiği aktarılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD, Rus askerlerinin esaretten kurtarılması sürecinde insani yardımda bulundu." ifadesi kullanıldı.

Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı bildirilen açıklamada, askerlerin Rusya Savunma Bakanlığına bağlı hastanelerde tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya nakledileceği kaydedildi.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin ilki Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı. Taraflar arasında ikinci tur görüşmeler de dün başlamış ve bugün sona ermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmeler kapsamında 314 esirin takas edilmesi konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
