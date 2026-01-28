Haberler

Rusya: ABD'nin el koyduğu petrol tankerindeki Rus vatandaşları serbest bırakıldı

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Kuzey Atlantik'te el koyduğu petrol tankerindeki iki Rus denizcinin serbest bırakıldığını duyurdu. Tanker, 'yasa dışı petrol taşıdığı' gerekçesiyle ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin el koyduğu petrol tankerindeki mürettebattan 2 Rus vatandaşını serbest bıraktığını bildirdi.

Rus haber ajansı Tass'a konuşan Zaharova, ABD'nin Kuzey Atlantik'te ay başında el koyduğu petrol tankeriyle ilgili açıklamada bulundu.

Zaharova, tankerdeki mürettebatta bulunan Rus vatandaşlarının akıbetine ilişkin, "2 Rus denizci serbest bırakıldı ve Rusya'ya dönüyor." ifadesini kullandı.

Olay

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışmıştı.

ABD'nin Aralık 2025'te petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

ABD Avrupa Komutanlığı, 7 Ocak'ta Kuzey Atlantik'te söz konusu petrol tankerine el koymuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye uluslararası deniz hukukuna uyma ve el koyduğu Rusya tescilli tankere yönelik "yasa dışı eylemlerine" son verme ve mürettebattan Rus vatandaşlarını serbest bırakma çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
