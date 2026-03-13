Haberler

ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü

ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağı, gece saatlerinde Irak'ın batısında düştü. ABD'den yapılan açıklamada, düşen uçaktaki 6 askerden 4'ünün öldüğü ve arama çalışmasının sürdüğü belirtildi.

  • ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ın batısında düştü.
  • Uçak kazasında 4 ABD askeri öldü.
  • Irak'taki 'İslami Direniş' grubu uçağı düşürdüklerini iddia etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü açıkladı. Olayda 4 ABD askeri hayatını kaybetti.

"DÜŞMAN ATEŞİ SONUCU MEYDANA GELMEDİ"

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, olayın İran'a yönelik operasyon kapsamında gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, olay sırasında iki uçağın görevde olduğu ve kaza sonrası uçaklardan birinin kırıma uğradığı, diğerinin ise güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi. Kazanın düşman ateşi veya dost ateşi sonucu meydana gelmediği aktarıldı.

2 ASKER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

ABD'den konuya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. CENTCOM, düşen uçakta bulunan 6 askerden 4'ünün öldüğünü, arama çalışmasının sürdüğünü belirtti.

IRAK'TAKİ "İSLAMİ DİRENİŞ" GRUBU: BİZ DÜŞÜRDÜK

Öte yandan; Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen bazı silahlı gruplar, söz konusu yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürdü. Grup tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve hava sahamızın işgalci güçler tarafından ihlal edilmesine karşı savunma amacıyla Irak'ın batısında ABD'ye ait KC-135 uçağı uygun silahlarla vurularak düşürülmüştür" ifadesine yer verildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

butun dunya yasta

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici

Ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!
Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle

Galatasaray taraftarını mest etmeye tek cümlesi yetti