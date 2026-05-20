ABD, eski Küba lideri Raul Castro'yu "ABD vatandaşlarını öldürmeyi planlamakla" suçluyor

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri "ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmaktan" suçlayan iddianameyi açıkladı.

Blanche, Küba Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Küba'nın eski lideri Castro hakkında ABD Adalet Bakanlığının iddianame duyurusu yapan Blanche, "Bugün, Raul Castro ve diğer bazı kişileri 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlayan bir iddianameyi duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Blanche, Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro ve isimlerini belirtmediği bazı diğer kişilerin, Küba'nın 1996'da insani yardım grubu "Brothers to the Rescue'ya (Kurtarma Kardeşleri) ait uçakları düşürme ve başka suçlarla" itham edilmekte olduğunu söyledi.

Söz konusu iddianamenin, 23 Nisan 2026 tarihinde Miami bölgesinde görev yapan bir büyük jüri tarafından kabul edildiği bilgisini paylaşan Blanche, Küba asıllı Amerikalıların yoğun olarak bulunduğu salonda ABD vatandaşlarına yönelik suçların cezasız kalmayacağını vurguladı.

Adalet Bakan Vekili, "İddianamede belirtildiği üzere, onlar silahsız sivillerdi ve Florida Boğazı üzerinden kaçarak zulümden kurtulmaya çalışan insanları kurtarmak ve korumak amacıyla insani yardım uçuşları gerçekleştiriyorlardı." diye ekledi.

Yaklaşık 70 yıl aradan sonra ilk kez Küba rejiminin üst düzey yöneticilerinin ABD vatandaşlarının ölümüyle sonuçlanan şiddet eylemleri nedeniyle yargılanmak üzere suçlanmakta olduğunu belirten Blanche, dava üzerinde "titizlikle çalışan FBI'a, savcılara ve ajanlara" teşekkür etti.

Blanche'ın açıklaması, ABD'nin Küba'ya yönelik baskılarının arttığı dönemde yaşanan son gelişme olarak kayıtlara geçti.

ABD basınına göre, 2021'de Küba Komünist Partisi liderliğinden resmen istifa eden Raul Castro, hala ülkenin en güçlü figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.