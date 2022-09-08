ABD Personelinin Başına Çuval Geçirme Davası: "Kahraman Mehmetçiğimizin Başına Çuval Geçirilmesine Tepki Verdik"

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait askeri gemide görevli sivil bir personelin başına çuval geçirdikleri gerekçesiyle haklarında 14'er yıla kadar hapis istenen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 17 kişi hakim karşısına çıktı. Sanık Ata Ogün Kaplan, savunmasında, "Eylemi gerçekleştirme amacımız, 4 Temmuz 2003 tarihinde Süleymaniye'de kahraman Mehmetçiğimizin başına çuval geçirilmesine tepki vermekti" dedi.

ABD donanmasının 6. Filosu'na ait 71 bordo numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisinin, 2 Kasım 2021 tarihinde Sarayburnu Limanı'nda demirlemesi üzerine TGB üyesi 17 kişi, gemide mühendis olan ABD'li Adrian Roman Tyrone'un başına çuval geçirmişti. Haklarında, 'birden fazla kişi ile cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis istenen 17 sanığın İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına bugün başlandı.

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan 14 sanık ile avukatları katıldı. Birçok TGB'li de destek için adliyeye geldi.

"2003'TE, KAHRAMAN MEHMETÇİĞİMİZİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRİLMESİNE TEPKİ VERDİK"

Mahkemede savunması sorulan sanık Ata Ogün Kaplan, şunları söyledi:

"Huzurdaki diğer sanıklar arkadaşım olurlar. Olay günü tesadüfen Sarayburnu'nda bulunmaktaydık. O tarihte bir Amerikan gemisi, NATO tatbikatı için ülkemize gelmişti. Yolda tesadüfen müşteki ile karşılaştık. Kendisine Amerikan askeri olup olmadığını sorduk. Kendisi de sormuş olduğumuz gemiden indiğini ve Amerikan askeri olduğunu söyledi. Naci isimli arkadaşımız bu şahsın başına çuval geçirdi. Biz müştekiye, tavrımızın kendisine olmadığını söyledik. Eylemi gerçekleştirme amacımız, 4 Temmuz 2003 tarihinde Süleymaniye'de kahraman Mehmetçiğimizin başına çuval geçirilmesine tepki vermekti. Zaten şahsın başından çuvalı biz çıkardık. Eylem ancak 1-2 saniye sürdü. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Mahkemede savunmaları alınan diğer tutuksuz sanıklar ise, arkadaşlarının yaptığı savunmaya aynen katıldıklarını belirterek suçlamaları reddetti. Tüm sanıklar, ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istedi.

DURUŞMA 7 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Mahkeme, savunmaları alınamayan 3 sanığın savunmalarının alınması için duruşmayı 7 Şubat 2023 tarihine erteledi.

"BU DAVA, AMERİKA İLE TÜRKİYE ARASINDA GÖRÜLEN BİR DAVA"

Duruşma çıkışında basın açıklaması yapan TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, şunları söyledi:

"Bu dava Amerika'yla Türkiye arasında görülen bir dava. Bu dava mazlum milletlerin davası. Türk milletinin Amerikan emperyalizmine dair kararı net. Biz kararımızı, 15 Temmuz'da, o hain darbe girişiminin üzerine yürürken verdik. NATO'nun subaylarını, generallerini hapislere tıkarken kararımızı verdik.

"AMERİKAN ASKERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRMEK BİR SUÇ DEĞİL, BİR ŞEREF MADALYASIDIR"

Amerikan askerinin başına çuval geçirmek bir suç değil, bir şeref madalyasıdır. O madalyayı göğsümüzde onurla taşıyoruz. Biz çuvalı ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın terör örgütleri olan FETÖ ve PKK'nın başına geçirdik. Türkiye'yi kuşatmak isteyen ABD üslerine geçirdik. Bir kez daha söylüyoruz: Amerikan askerleri kanlı postalları vatan toprağımızda gezemez. Yine çuvallarımızla karşılarız."

"TÜRK GENÇLİĞİ, TÜRK ORDUSUNUN ŞEREFLİ SUBAYLARINA ÇUVAL GEÇİRİLİRKEN SESSİZ Mİ KALACAK?"

Yargılanan TGB'lilere destek olmak için adliyeye gelen Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ise şunları söyledi:

"Türk mahkemelerinde vatanseverlik yargılanamaz. Türk mahkemelerinde vatanseverliği yargılatmayacağız. Türkiye Gençlik Birliği, vatansever gençlik örgütüdür. Ne yapacaktı bu Türk Gençliği? Habur kapılarında, teröristlere lahmacun ısmarlanarak gönderilirken sessiz mi kalacaktık? Türk ordusunun karargahından Türk bayrağı indirilirken, aynı dönemde Abdullah Öcalan paçavralarıyla halaylar çekilirken Türkiye Gençlik Birliği sessiz mi kalacak? NATO'nun üslerinden kalkan uçaklarla şehirlerimiz bombalanırken, vatandaşlarımız katledilirken, polisimiz, askerimiz öldürülürken, Türk gençliği sessiz mi kalacaktı? ve yine Türk Gençliği, bu ülkenin namus timsali olan Türk ordusunun şerefli subaylarına çuval geçirilirken sessiz mi kalacak?

"GELİN ZABIT MEMURLARINI İNDİRELİM"

Bir kavganın içerisindeyiz. Bu kavgada bir tarafta Amerika'nın yanında Biden tayfası olarak yer alanlar var, bir tarafta da Amerikan askerinin kafasına çuval geçirenler var. Bu ülke ekonomik, siyasi, askeri, kültürel her türlü bağımsızlığa, her türlü bağımsızlığını tesis edecek bir iktidar seçeneği oluşturacak. İşte Türkiye Gençlik Birliği'ni, yani bugün Amerikan Johny'nin başına çuval geçirenlerin iktidarını kuralım. O iktidarı kurarsak ancak ABD'nin zabıt memuru olan bir Hazine ve Maliye Bakanı olmaz. 'Ben nereyle ticaret yapacağımı sana sormam' der. 'Benim iç ilişkilerime karışamazsın' der. Zabıt memurluğu yapmaz. Türk milletine buradan bir çağrımız var. Gelin zabıt memurlarını indirelim. Türkiye Gençlik Birliği'nin gerçek ışıltıya sahip olan gençlerini iktidara getirelim."