ABD, Pearl Harbor saldırısında hayatını kaybeden 88 personelin kimlik tespitini planlıyor

ABD'nin, Pearl Harbor saldırısından sonra kimliği belirsiz olarak defnedilen 88 "USS Arizona" mürettebat üyesinin mezarlarını açarak kimliklerini tespit etmeyi hedeflediği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığının savaş esirleri ve kayıplarının hesabını tutan DPAA Dairesi Direktörü Kelly McKeague, Pearl Harbor donanma üssüne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybeden personele ilişkin açıklamada bulundu.

McKeague, saldırıda hedef alınan "USS Arizona" gemisinde hayatını kaybeden ve kimliği belirsiz olarak gömülen 88 mürettebat üyesinin kimlik tespiti için çalışmaların başlamasının planlandığını ifade etti.

Söz konusu tespit çalışmalarının kasım ya da aralık ayı civarında başlayacağını aktaran McKeague, personelin DNA'sının aile üyelerinden alınan örneklerle karşılaştırılacağını kaydetti.

Öte yandan kimlik tespitinin yalnızca Pasifik Ulusal Anıt Mezarlığı'nda bulunan kişileri kapsayacağı, gemi enkazındaki kişilerin bu sürece dahil edilmeyeceği bildirildi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Aralık 1941'de Japon İmparatorluk Ordusu, ABD'nin Pearl Harbor bölgesindeki donanma üssüne hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırıdan yalnızca 9 dakika sonra batan Arizona'da 1177 kişinin öldüğü bildirilmiş ve gemi enkazında 900'den fazla ceset olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
