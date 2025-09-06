Haberler

ABD, Pakistan'a Seller İçin İnsani Yardım Gönderdi

ABD, Ordu Merkez Komutanlığı aracılığıyla devam eden sellerden etkilenen Pakistan halkına temel ihtiyaç malzemeleri göndermeye başladı. Yardım malzemeleri arasında çadır, su tahliye pompası ve jeneratör yer alıyor.

ABD, Ordu Merkez Komutanlığı aracılığıyla devam eden sellerden etkilenen Pakistan halkına insani yardım ulaştırdı.

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, insani yardımın detayları paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin ülkeye, Ordu Merkez Komutanlığı aracılığıyla 6 uçuşla çadır, su tahliye pompası ve jeneratör gibi temel ihtiyaç maddelerinden oluşan yardım malzemeleri yolladığı aktarıldı.

İlk seferin bugün Pakistan'a ulaştığı belirtilen açıklamada, ABD'nin İslamabad Maslahatgüzarı Natalie Baker ve General Patrick Frank ABD Ordu Merkez Komutanlığının ilk sevkiyatın kabulüne katıldığı ve yardım malzemelerini Pakistan ordusuna resmen teslim ettiği kaydedildi.

Açıklamada, sevkiyatların selden etkilenen insanlara dağıtılmak üzere Ordu Sel Yardım Kamplarına taşınacağı vurgulanarak, Pakistan'ın zor zamanlarda selden etkilenen halkın yanında yer aldığı için ABD hükümetine ve ordusuna müteşekkir olduğu aktarıldı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
