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Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti

Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
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ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı ABD Özel Yetkili Savcılık Ofisi Başkanı Hampton Dellinger, Trump'a karşı dava açtı. Dellinger, görevden alınmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

ABD Özel Yetkili Savcılık Ofisi (OSC) Başkanı Hampton Dellinger, kovulmasının yasa dışı olduğunu savunarak Başkan Donald Trump'ı dava etti.

Dellinger, Beyaz Saray'dan Trump adına cuma günü gönderilen bir e-posta ile görevine son verildiğini öğrendiğini açıkladı.

DAVA AÇTI

İşten çıkarılmasına ilişkin Washington Federal Mahkemesinde dava açan Dellinger, söz konusu kararın hukuki içtihat ile çeliştiğini söyledi.

Dellinger, yalnızca "yetersizlik, görevi ihmal veya kötüye kullanma" nedeniyle görevden alınabileceğini ve başkanın bu kararın hukuka aykırı olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti. Kongredeki Demokratlar, Trump'ın görevden aldığı isimler arasında daha önce kendi aleyhindeki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith ve benzeri isimlerin de yer almasını eleştirmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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