ABD, Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen vatandaşları için askeri ve charter uçuşlar hazırlıyor

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için askeri ve charter uçuşları hazırladıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Kamu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı Dylan Johnson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Johnson, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için aktif olarak askeri uçaklar ve charter uçuşları temin ediyor." ifadesini kullandı.

Yurt dışındaki yaklaşık 3 bin ABD'li ile doğrudan temas halinde olduklarını belirten Johnson Amerikan vatandaşlarının, ayrılma seçenekleri konusunda yardım almak için Dışişleri Bakanlığında açılan özel bir numarayı arayabileceklerini kaydetti.

9 binden fazla ABD vatandaşı Orta Doğu'dan ayrıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, daha sonra detaylı yazılı açıklama yaparak, Amerikan vatandaşları için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Ürdün'den charter uçuşları düzenlendiğini ve güvenlik koşulları imkan verdikçe ek kapasite sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada, ayrıca Suudi Arabistan, BAE, Umman ve Mısır'da ticari havacılık seçeneklerinin hala mevcut olduğu ve Bakanlığın, ABD vatandaşlarına bilet ayırmada aktif olarak yardım ettiği aktarıldı.

Ticari havacılık imkanının bulunmadığı ülkelerdeki kişiler için koşullar elverdiği ölçüde üçüncü ülkelere seyahatin kolaylaştırıldığı vurgulanan açıklamada, bunun, İsrail'den ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için kara ulaşımı seçeneklerinin artırılmasını da içerdiği ifade edildi.

Açıklamada, son birkaç günde, 300'den fazlası İsrail'den olmak üzere 9 binden fazla Amerikan vatandaşının Orta Doğu'dan güvenli bir şekilde geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.