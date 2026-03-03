ABD Dışişleri Bakanlığından Orta Doğu'daki Vatandaşlarına Bulundukları Ülkelerden Ayrılma Çağrısı

(ANKARA) - Abd Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki vatandaşlarına bulundukları ülkelerden "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bir an önce ayrılmaları çağrısında bulundu.

Abd Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Mora Namdar, Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarına ciddi güvenlik riskleri nedeniyle hemen ayrılmaları konusunda uyardı.

Namdar, vatandaşların mevcut ticari ulaşım araçlarını kullanarak ülkelerden ayrılmasını tavsiye etti. Ticari araçlarla ayrılmak için Dışişleri Bakanlığı'nın yardımına ihtiyaç duyan Amerikalıların yurt dışından +1-202-501-4444, ABD ve Kanada'dan +1-888-407-4747 numaralarını 7/24 arayabileceklerini belirtti.

Ayrıca, en yakın ABD büyükelçiliği veya konsolosluğundan güncel güvenlik bilgilerini almak için http://step.state.gov

adresine kayıt olunması tavsiye edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, "Ortadoğu'daki tüm Amerikan vatandaşlarına: Güvenliğiniz ve emniyetiniz bizim bir numaralı önceliğimizdir. http://step.state.gov adresinden STEP uyarılarını almak için kaydolun. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri adresinden bilgi alabilir ve +1-202-501-4444 numaralı telefondan departmanı 7/24 arayabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA