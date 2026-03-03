Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığından Orta Doğu'daki Vatandaşlarına Bulundukları Ülkelerden Ayrılma Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki vatandaşlarına ciddi güvenlik riskleri nedeniyle ülkelerden bir an önce ayrılmaları çağrısında bulundu. Ticari ulaşım araçlarını kullanmaları önerildi ve gerekli bilgilerin alınması için iletişim numaraları verildi.

(ANKARA) - Abd Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki vatandaşlarına bulundukları ülkelerden "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bir an önce ayrılmaları çağrısında bulundu.

Abd Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Mora Namdar, Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarına ciddi güvenlik riskleri nedeniyle hemen ayrılmaları konusunda uyardı.

Namdar, vatandaşların mevcut ticari ulaşım araçlarını kullanarak ülkelerden ayrılmasını tavsiye etti. Ticari araçlarla ayrılmak için Dışişleri Bakanlığı'nın yardımına ihtiyaç duyan Amerikalıların yurt dışından +1-202-501-4444, ABD ve Kanada'dan +1-888-407-4747 numaralarını 7/24 arayabileceklerini belirtti.

Ayrıca, en yakın ABD büyükelçiliği veya konsolosluğundan güncel güvenlik bilgilerini almak için http://step.state.gov

adresine kayıt olunması tavsiye edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, "Ortadoğu'daki tüm Amerikan vatandaşlarına: Güvenliğiniz ve emniyetiniz bizim bir numaralı önceliğimizdir. http://step.state.gov adresinden STEP uyarılarını almak için kaydolun. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri adresinden bilgi alabilir ve +1-202-501-4444 numaralı telefondan departmanı 7/24 arayabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

Yaşanan kayıplar sonrası sessizliğini bozdu, yer yerinden oynadı!
ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler

ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer adım adım takip etmişler
Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak

Binlerce vatandaşı Orta Doğu'da olan ülke tahliyelere başlıyor
Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar

Yürekleri yakan cinayet sonrası bakanlardan peş peşe açıklamalar
Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

Yaşanan kayıplar sonrası sessizliğini bozdu, yer yerinden oynadı!
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

Bir ilin çıkaracağı milletvekili sayısı arttı, bir ilin düştü