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ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını öne sürdüğü tekneyi vurdu

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ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye 3 Haziran'da saldırı düzenlendiğini, 2 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. ABD askerlerinin zarar görmediği belirtilen operasyon, uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarına yol açtı.

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneye saldırı düzenlendiğini ve 2 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Doğu Pasifik'teki operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

3 Haziran'da "terörist örgütler tarafından işletildiği" iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, istihbarat bulgularının, geminin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunuldu.

Açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldürüldüğü, ABD askerlerinden zarar gören olmadığı kaydedildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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