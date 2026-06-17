Haberler

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını öne sürdüğü tekneyi vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir tekneye düzenlenen saldırıda bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Saldırıda ABD askerlerinin zarar görmediği belirtilirken, bu tür operasyonlar 'yargısız infaz' tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneye saldırı düzenlendiğini ve bir kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Doğu Pasifik'teki operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

16 Haziran'da "terörist örgütler tarafından işletildiği" iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, istihbarat bulgularının, geminin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunuldu.

Açıklamada, saldırıda bir kişinin öldürüldüğü ve ABD askerlerinden zarar gören olmadığı kaydedildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında

CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi

Bir anda dünya yıldızı oldu, ardından 2 bin kadını...
Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok
Ekvador'da 10 eyalette OHAL ilan edildi

Ülkede sokaklar yangın yerine döndü! Hükümet OHAL ilan etti
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı

Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı
Arkadaşının kızını 'Sana eşofman aldım' diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç

Arkadaşının kızını kandırıp apart daireye götürdü, sonrası korkunç