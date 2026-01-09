Haberler

ABD, Karayipler'de bir petrol tankerine daha el koyduğunu açıkladı

Güncelleme:
ABD Güney Saha Komutanlığı, Karayipler'de bir petrol tankerine daha baskın düzenleyerek el koydu. Bu, ABD'nin Venezuela'ya yönelik petrol yaptırımları kapsamında beşinci gemi oldu. Operasyon, USS Gerald R. Ford'dan hareket eden deniz piyadeleri tarafından gerçekleştirildi.

NEW ABD ordusunun, bu sabah Karayipler bölgesinde seyreden bir petrol tankerine daha baskın düzenleyerek el koyduğu belirtildi.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu sabah, ortak kurumlar arası güçlerimiz bir kez daha net bir mesaj verdi: 'Suçlular için güvenli bir sığınak yok.'" ifadesi kullanıldı.

Şafak vakti yapılan operasyonda USS Gerald R. Ford'dan hareket eden deniz piyadelerinin Karayip Denizi'nde "Olina" adlı petrol tanker gemisini herhangi bir olay yaşanmadan ele geçirdiği bildirildi.

Bu tür ele geçirmelerin ABD Donanması'ndaki USS Iwo Jima, USS San Antonio ve USS Fort Lauderdale'deki ortak güçler tarafından da desteklendiği kaydedilen açıklamada, Batı Yarımküre'de güvenlik yeniden sağlanana kadar buna devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada paylaşılan videoda, ABD askerlerinin söz konusu gemiye helikopterle inerek baskın düzenlediği ve gemide arama yaptığı görüldü.

ABD, en son önceki gün, biri Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Rusya tescilli petrol tankeri "Bella 1", diğeri de yine Karayipler bölgesinde olmak üzere iki petrol tankerini durdurarak, gemilere el koyduğunu açıklamıştı.

"Olina" petrol tankeri ile ABD, Venezuela'nın petrol dağıtımına yönelik yaptırımlar kapsamında 5'inci gemiye el koymuş oldu.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
