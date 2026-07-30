ABD ordusu İran'da Hürmüz Boğazı çevresini hedef aldı

ABD ordusunun İran'a yönelik gece saldırılarında Hürmüz Boğazı çevresi ile ülkenin farklı bölgelerinin hedef alındığı, saldırılarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran basını, ABD'nin dün gece yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından ülkede hedef alınan bölgelere ilişkin son bilgileri paylaştı.

Buna göre, ABD ordusu saldırılarda ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı'na komşu bölgeler ile ülkenin farklı noktalarını hedef aldı.

Buşehr ve Hürmüzgan'da saldırılar

Buşehr Valiliğinden yapılan açıklamada, ABD saldırılarında nükleer enerji santraline ev sahipliği yapan Buşehr kenti ile Cem ve Deşti ilçelerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentinde ABD saldırıları nedeniyle iki ayrı patlama sesi duyuldu.

Basra Körfezi'nde bulunan Ebu Musa ve Kiş adaları ile Hürmüz Boğazı'na hakim konumdaki Keşm Adası da gece saatlerinde ABD saldırılarının hedefi oldu.

Keşm Adası'nda 3 kişi öldü

Sabah saatlerinde Keşm Adası'na düzenlenen saldırıda bir evin hedef alındığı, aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, saldırılar nedeniyle Keşm Adası'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı, ekiplerin çalışmaları sonucu sorunun giderildiği belirtildi.

Huzistan ve Fars eyaletleri de hedef alındı

Basra Körfezi'nin kuzeyinde, Irak'ın Basra kentine komşu Huzistan eyaletindeki Abadan kentinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi ancak saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

İran'ın orta kesimlerinde yer alan Fars eyaletinin de saldırılara hedef olduğu aktarıldı.

Fars Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kazerun ve Feraşbend kentlerinin ABD saldırılarında hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların can veya mal kaybına yol açmadığı ve bölgede durumun normale döndüğü ifade edildi.

Kaynak: AA