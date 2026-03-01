Haberler

ABD ordusu: İran'a yönelik operasyonda 3 ABD askeri öldü, 5 asker ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, İran'a yönelik operasyonlar sırasında 3 askerinin öldüğünü ve 5 askerin ağır yaralandığını açıkladı. Operasyonların devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, ölen askerlerin kimlik bilgileri henüz paylaşılmadı.

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarda 3 ABD askerinin öldüğünü, 5 askerin ağır yaralandığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD'li 3 askerin öldüğü, 5 askerin ağır yaralandığı belirtilerek, çok sayıda askerin hafif yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik "operasyonunun sürdüğü" vurgulanarak, durumun değişkenliğinden ötürü ölen askerlerin kimlik bilgilerinin henüz paylaşılmayacağı kaydedildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Bölgeyi iyi bilen profesör yorumladı: Türkiye için en kötü senaryo...

Bölgeyi iyi bilen profesör yorumladı: Türkiye için en kötü senaryo...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum
ABD ordusu, İran gemisini batırdı

Dünya diken üstünde! Savaş denize yayıldı, vurulan gemi battı
336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı

336 milyon Euro değerindeki Galatasaray'ı bile geçtiler
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır

Erbakan'dan hükümete İran çağrısı! İki üsse işaret etti