İran basını: ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenledi
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına füze saldırısı düzenledi. Hürmüzgan Valiliği saldırıyı doğruladı.
ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenlediği bildirildi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Keşm Adası yakınlarının ABD güçleri tarafından atılan füzelerle vurulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı