ABD'nin Pasifik'te uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla 5 günde vurduğu tekne sayısı 5'e çıktı

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik son 5 günde düzenlediği saldırı sayısını 5'e çıkardı. ‘Güney Mızrağı Operasyonu’ kapsamında gerçekleştirilen saldırılar sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD Güney Saha Komutanlığından (SOUTHCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında kurulan görev gücünün dün bir tekneyi hedef aldığı belirtildi.?

Teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı yönünde istihbarat alındığı ifade edilen açıklamada, hedefe "öldürücü kinetik saldırı" düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, teknedeki 3 kişinin saldırıda hayatını kaybettiği, ABD ordu mensuplarının ise zarar görmediği bilgisi verildi.

Bu saldırıyla birlikte ABD'nin 11 Nisan'dan bu yana Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ederek hedef aldığı tekne sayısı 5'e çıktı.

"Güney Mızrağı Operasyonu"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kasım 2025'te, Batı Yarım Küre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik "Güney Mızrağı Operasyonu" başlattıklarını duyurmuştu.

ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemiş, içindeki insanları doğrudan hedef almıştı.

ABD'nin bu adımları, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
