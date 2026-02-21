Haberler

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin vurulduğunu ve saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay, yargısız infaz tartışmalarını gündeme getirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu ve saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İstihbarat bulgularının, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını doğruladığı savunulan açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek

Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar! Değeri 8 milyon TL

Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi
Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti

Savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
İngilizler duyurdu: ABD, İran'a tek başına saldırmayacak

İngilizler duyurdu: ABD, İran'a tek başına saldırmayacak