ABD Nükleer Silah Testlerine Başlıyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkesinin bir yandan nükleer silahlarının düzgün şekilde çalıştığından emin olmak için testler yapacağını, diğer yandan ise nükleer silahsızlanma konusundaki çabalarını sürdüreceğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Başkan Donald Trump'ın "nükleer silah testlerine başlanması" talimatını da değerlendirdi.

Vance, ABD'nin yanı sıra Rusya ve Çin'in de büyük silah stoklarına sahip olduğunu kaydederek, ülkelerin zaman zaman ellerindeki silahların fonksiyonel şekilde çalışıp çalışmadığından emin olmak üzere bazı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen bu silahların düzgün çalıştığından emin olmak için bazı testler yapmanız gerekir. Nükleer silahların yayılmasını sınırlamak için ilişkilerimizin çok iyi olmadığı bazı ülkelerle bile çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Başkan bu konuda çalışmaya devam edecek ancak sahip olduğumuz bu nükleer cephaneliğin düzgün çalıştığından emin olmak da Amerikan ulusal güvenliğinin önemli bir parçasıdır."

Vance, söz konusu silahların düzgün şekilde çalıştığından emin olmak için düzenli olarak bazı testlerin yapılmasının normal olduğunu savundu.

Trump'tan "nükleer silah testlerine" başlanması talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığına nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.