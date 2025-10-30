Haberler

ABD Nükleer Silah Testlerine Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkesinin nükleer silahlarının düzgün çalıştığından emin olmak için testler yapacağını açıkladı. Ayrıca nükleer silahsızlanma çabalarının da devam edeceğini belirtti. Başkan Trump ise nükleer silah testlerine derhal başlanmasını talep etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkesinin bir yandan nükleer silahlarının düzgün şekilde çalıştığından emin olmak için testler yapacağını, diğer yandan ise nükleer silahsızlanma konusundaki çabalarını sürdüreceğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Başkan Donald Trump'ın "nükleer silah testlerine başlanması" talimatını da değerlendirdi.

Vance, ABD'nin yanı sıra Rusya ve Çin'in de büyük silah stoklarına sahip olduğunu kaydederek, ülkelerin zaman zaman ellerindeki silahların fonksiyonel şekilde çalışıp çalışmadığından emin olmak üzere bazı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen bu silahların düzgün çalıştığından emin olmak için bazı testler yapmanız gerekir. Nükleer silahların yayılmasını sınırlamak için ilişkilerimizin çok iyi olmadığı bazı ülkelerle bile çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Başkan bu konuda çalışmaya devam edecek ancak sahip olduğumuz bu nükleer cephaneliğin düzgün çalıştığından emin olmak da Amerikan ulusal güvenliğinin önemli bir parçasıdır."

Vance, söz konusu silahların düzgün şekilde çalıştığından emin olmak için düzenli olarak bazı testlerin yapılmasının normal olduğunu savundu.

Trump'tan "nükleer silah testlerine" başlanması talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığına nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
19 çocuklu 'Galericiler Kralı'nın tüm serveti temizlikçiye kaldı

19 çocuklu 'Galericiler Kralı'nın tüm serveti temizlikçiye kaldı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı

Küçücük çocuklar, okul çıkışı kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.