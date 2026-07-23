Haberler

Madison'da polis vurma olayına protesto

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Madison bölgesinde, polisin bir kişiyi vurarak öldürmesinin ardından protesto düzenlendi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Madison bölgesinde, polisin bir kişiyi vurarak öldürmesinin ardından protesto düzenlendi.

CBS News'in haberine göre, Madison Polis Departmanından, bölgede yaşanan polis müdahalesine ilişkin açıklama yapıldı.

Gözaltına direnen bir kişinin polisi bıçakla yaraladığı belirtilen açıklamada, bunun üzerine polisin ateş etmesi sonucu bu kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada hayatını kaybeden kişinin kimliği paylaşılmazken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Söz konusu olayın gerçekleştiği caddede ise aktivistlerin de katılımıyla düzenlenen protestoda sloganlar atıldı.

Aynı caddede, 2015'te bir polis 19 yaşındaki Tony Robinson'ı vurarak öldürmüştü. Eyalette binlerce kişinin katıldığı protestolar günlerce sürmüştü.

Kaynak: AA
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı

Fenomen Fatma Soydaş hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan Başbakanı'na canlı yayında tükürüklü saldırı

Başbakana canlı yayında şok saldırı
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı
Fenerbahçeli futbolculara İsmail Kartal dokunuşu

İsmail Kartal yine yaptı yapacağını! Taraftarlar ''Helal olsun'' diyor
İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir

Hacıosmanoğlu'ndan kritik uyarı!
Kargoyu kameraya bakarak kırdı

Kargocunun rezilliği anbean kamerada
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi

Sorguda bu iki fotoğrafı da sordular! İşte savunması

Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş

Pes dedirten olay! Bu paylaşımlarla eşini bile yıllarca kandırmış