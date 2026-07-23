Madison'da polis vurma olayına protesto

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Madison bölgesinde, polisin bir kişiyi vurarak öldürmesinin ardından protesto düzenlendi.

CBS News'in haberine göre, Madison Polis Departmanından, bölgede yaşanan polis müdahalesine ilişkin açıklama yapıldı.

Gözaltına direnen bir kişinin polisi bıçakla yaraladığı belirtilen açıklamada, bunun üzerine polisin ateş etmesi sonucu bu kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada hayatını kaybeden kişinin kimliği paylaşılmazken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Söz konusu olayın gerçekleştiği caddede ise aktivistlerin de katılımıyla düzenlenen protestoda sloganlar atıldı.

Aynı caddede, 2015'te bir polis 19 yaşındaki Tony Robinson'ı vurarak öldürmüştü. Eyalette binlerce kişinin katıldığı protestolar günlerce sürmüştü.

Kaynak: AA