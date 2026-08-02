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ABD'nin Washington eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

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ABD'nin Washington eyaletinde etkisini sürdüren orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi.

ABD'nin Washington eyaletinde etkisini sürdüren orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, Washington eyaletinin Spokane kentinde hızla yayılan orman yangınları sebebiyle binlerce aile için tahliye emri verildi.

Yetkililer, etkisini sürdüren orman yangınları nedeniyle acil durum ilan ederken Washington Ulusal Muhafızları, yangınları söndürmeye çalışan acil durum ekiplerine destek vermek üzere bölgeye personel sevk etti.

Yangınlar yüzünden 13 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını ifade eden yetkililer, yaklaşık 5 bin yapının tehdit altında bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, eyalet genelinde en az 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini ve yılın başından bu yana 425 bin dönümden fazla alanın yandığını bildirdi.

Yerleşim bölgesinde etkili olan yangına ilişkin videolarda alevlerin bazı evleri sardığı, yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı görüldü.

Kaynak: AA
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