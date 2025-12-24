Haberler

NYT: ABD, askeri birlik taşımak için Karayipler'e defalarca C-17 uçağı gönderdi

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri baskısını artırdığı iddia edildi. C-17 kargo uçakları, askeri birlik ve teçhizat taşımak için Porto Riko'ya en az 16 uçuş gerçekleştirdi. Venezuela geriliminde Trump yönetimi, ülkenin toplumunu 'terörist' olarak adlandırırken, Maduro, Trump'ı kendi iç meseleleriyle ilgilenmeye çağırdı.

ABD ile Venezuela arasındaki politik gerilim devam ederken Washington yönetiminin, askeri birlik ve teçhizat taşımak için kullanılan C-17 uçağını en az 16 kere Karayipler bölgesine gönderdiği iddia edildi.

New York Times (NYT) tarafından incelenen uçuş verilerine göre, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri baskısı devam ediyor.

Buna göre, çoğunlukla askeri birlik ve teçhizat taşımak için kullanılan C-17 ağır yük kargo uçaklarının, geçen hafta ABD'deki üslerinden Porto Riko'ya en az 16 uçuş yaptığı tespit edildi.

C-17'lerin, New Mexico, Illinois, Vermont, Florida, Arizona, Utah, Washington eyaletleri ve Japonya'daki üslerden Porto Riko'ya uçtuğu belirtilirken, bu uçuşlarda kaç asker taşındığı veya başka teçhizat bulunup bulunmadığı ise hala soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

Hava trafik kontrol iletişimlerine göre, bazı askeri uçuşlar kamuya açık uçuş takip sitelerinde görünmediğinden, gerçek uçuş sayısının daha yüksek olabileceği belirtildi.

Öte yandan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ismini vermek istemeyen ABD'li bir yetkili, özel harekat kuvvetleri tarafından kullanılan en az 10 CV-22 uçağının, pazartesi gecesi New Mexico'daki Cannon Hava Kuvvetleri Üssü'nden bölgeye uçtuğunu aktardı.

ABD, Venezuela gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde Venezuela'ya karşı sert politika benimsiyor, Venezuela yönetimini ve ülkedeki birçok grubu "terörist" olarak niteliyor.

Venezuela'dan gelen petrol gemilerinin bazılarına el koyan ABD yönetimi, bu gemilere "uyuşturucu taşıdığı" gerekçesiyle çoğunlukla müdahalede bulunduklarını belirtiyor.

Söz konusu el koymalardan sonuncusu, 16 Aralık'ta meydana gelmiş, Trump "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da dün yaptığı açıklamada, "Bence Başkan Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli. Ekonomik ve sosyal konulara odaklansa, dünyayla ilişkileri daha iyi olur. Her başkan kendi işine bakmalı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
