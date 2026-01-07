Haberler

WP: ABD, Venezuela'ya askeri müdahalesinde yaklaşık 75 kişinin öldüğünü değerlendiriyor

ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği askeri müdahale sonucunda, aralarında sivillerin de bulunduğu yaklaşık 75 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Küba hükümeti ise saldırı sırasında 32 asker ve polisin öldüğünü açıkladı.

ABD'nin, Venezuela'ya askeri müdahalesinde, Venezuelalı ve Kübalı güvenlik güçlerinin yanı sıra sivillerin de arasında bulunduğu yaklaşık 75 kişinin öldürüldüğünü değerlendirdiği öne sürüldü.

Washington Post'a (WP) konuşan yetkililer, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine ilişkin iddialarda bulundu.

ABD hükümetinin, söz konusu askeri müdahalede yaklaşık 75 kişinin öldüğünü değerlendirdiğini öne süren yetkililer, bu kişiler arasında Venezuela ve Küba'dan güvenlik güçlerinin yanı sıra sivillerin de olduğuna işaret etti.

Bir yetkili müdahalede 67 kişinin öldürüldüğünü iddia ederken, diğer yetkili ise 75 ila 80 kişinin öldüğü değerlendirmesini paylaştı.

7 ABD askeri yaralandı

Fox News'a konuşan kaynaklar ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonmasıyla sonuçlanan askeri müdahalede 7 ABD askerinin yaralandığını aktardı.

Yetkililer 5 askerin göreve döndüğü bilgisini paylaşırken, 2 askerin ise tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Küba hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi esnasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Venezuela tarafında en az 24 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

500
