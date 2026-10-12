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ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat paylaşımını askıya almakla tehdit ettiği iddia edildi

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CNN'e konuşan Avrupalı yetkililer, ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'nın enerji tesislerine saldırıları durdurmaması halinde istihbarat paylaşımını ve Avrupa'ya silah satışlarını askıya almakla tehdit ettiğini iddia etti. ABD basınında Trump'ın Zelenskiy'e kızgın olduğu öne sürüldü.

Avrupalı yetkililer, ABD yönetiminin, Ukrayna'yı Rusya'nın enerji tesislerine saldırılarını durdurmaması halinde istihbarat paylaşımını askıya almakla "tehdit ettiği" iddiasında bulundu.

CNN'e açıklama yapan isimleri paylaşılmayan Avrupalı yetkililer, ABD yönetiminin, Ukrayna'yı Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları konusunda uyardığını ileri sürdü.

Yetkililer, ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji tesislerine derin saldırılarını durdurmaması halinde Kiev yönetimi ve Avrupa'daki ortaklarıyla istihbarat paylaşımını ve Avrupa'ya silah satışlarını askıya almakla tehdit ettiği iddiasında bulundu.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, " Rusya'nın rafinerilerine saldırılarından ötürü" Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e kızgın olduğu öne sürülmüştü.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda "ateşkes sağlandığını" duyurmuştu.

Zelenskiy de Trump'ın duyurduğu, "Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes sağladıkları" yönündeki gelişmeden "haberdar olmadığını" ama bu fikri desteklediğini, ateşkese hazır olduklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA
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