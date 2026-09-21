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ABD'nin UCM'nin dolar işlemlerini kısıtlayacak yaptırıma hazırlandığı iddia edildi

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WSJ'nin belgelere ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump yönetiminin UCM'ye yönelik yaptırımları genişletmeye hazırlandığı iddia edildi. 6 ila 7 aylık geçiş sürecinin ardından UCM'nin dolar üzerinden işlem yapmasının engelleneceği ileri sürüldü.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik küresel finans sistemine erişimini kısıtlayabilecek kapsamlı yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı iddia edildi.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) incelediği belgeler ile ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump yönetimi, UCM'ye yönelik yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor.

Planlanan yaptırımlar kapsamında 6 ila 7 aylık geçiş sürecinin ardından UCM ile gerçekleştirilen işlemlerin büyük bölümünün yasaklanmasının öngörüldüğünü belirten yetkililer, bu yaptırımların UCM'nin dolar üzerinden işlem yapmasını engelleyeceğini ve böylece mahkemenin küresel finans sisteminin önemli bölümüne erişimini keserek faaliyetlerini ciddi şekilde aksatabileceğini ileri sürdü.

Nihai kararın ne zaman alınacağı henüz netlik kazanmazken ABD'li bazı yetkililer, yaptırımların bu hafta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında veya sonraki günlerde kesinleşebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere Gazze'deki soykırım için birçok İsrailli yetkili hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM'yi birçok kez eleştirmiş ve müttefiklerine UCM'den çekilme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA
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