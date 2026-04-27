ABD'nin Texas eyaletinde şiddetli fırtınalar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınalar nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Texas'ta rüzgar hızının saatte yaklaşık 217 kilometreye ulaştığını, bazı bölgelerde ise hortum görüldüğünü açıkladı.

Eyalet genelinde, fırtınalar nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, elektrik hatları zarar gördü ve yollar enkaz nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede arama kurtarma ve acil müdahale çalışmaları sürüyor.

ABD'nin orta kesimleri ile iç bölgelerinde de 50 milyondan fazla kişi, şiddetli fırtına ve hortum tehlikesine karşı uyarılmıştı.