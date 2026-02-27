ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, Trump'ın başbakan adaylığına sıcak bakmadığı Maliki ile Bağdat'ta görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başbakan seçilme ihtimaline tepki gösterdiği, Şiilerin adayı Nuri el-Maliki ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Maliki'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Barrack ve Maliki'nin Bağdat'ta görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin detay verilmedi.

Barrack, Maliki'den önce Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile görüşmüştü.

ABD'li temsilci Barrack, 4 gün önce de Bağdat'a gelerek, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve eski Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından Koordinasyon Çerçevesi, Mecliste en büyük grup olarak Maliki'yi başbakan adayı göstermişti.

Ancak ABD Başkanı Trump, bu adaylığa tepki göstererek Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini belirtmişti.

ABD'nin tepkisinin ardından Şii siyasi partiler arasında yeni isim arayışlarının başladığı öne sürülse de Maliki adaylıkta ısrarcı olduğunu belirten açıklamalarda bulunmuştu.