ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Görüşme Şam'daki Halk Sarayı'nda gerçekleşti.
(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.
Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ı başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel