ABD'nin son 6 ayda kabul ettiği mültecilerin tamamına yakını Güney Afrika uyruklu

CAPE ABD'nin 2026 mali yılının ilk yarısını kapsayan 1 Ekim 2025-31 Mart 2026 döneminde 6 aylık süreçte kabul ettiği mültecilerin tamamına yakınını Güney Afrika uyruklular oluşturdu.

ABD Mülteci İşleme Merkezince (RPC) yayımlanan son veriler, Washington yönetiminin 6 aylık süreçte kabul ettiği 4 bin 499 mülteciden 4 bin 496'sının Güney Afrika uyruklu olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, bu dönemdeki kabul listesinde dünya genelinden Güney Afrika haricindeki tek ülke olan Afganistan'dan 3 kişiye "mülteci" statüsü verildi.

Eyalet bazlı dağılım incelendiğinde, Güney Afrikalı mültecilerin yerleştirilmesinde Teksas'ın 582 kişiyle ilk sırada yer aldığı görüldü.

Teksas'ı, 314 kişiyle Florida, 247 kişiyle Kaliforniya, 186 kişiyle Kuzey Carolina ve 154 kişiyle Georgia izledi.

ABD'nin Güney Afrikalı beyazlara mültecilik vermesi

Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyaz toplumun büyük bölümünü, yüzyıllar önce sömürge döneminden gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

Trump, Şubat 2025'te yaptığı açıklamada, Güney Afrika yönetiminin söz konusu "beyaz çiftçilere" kötü davrandığını ileri sürerek, onlara "mülteci" statüsü verilmesini gündeme getirmişti. Bu kapsamda "mülteci" statüsü verilen 100 kişilik ilk beyaz Güney Afrikalı kafilesi, Mayıs 2025'te ABD'ye gitmişti.

ABD'ye 2026 mali yılında kabul edilecek mültecilere ilişkin Ekim 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan Başkanlık kararnamesinde, mülteci sayısının 7 bin 500 ile sınırlı tutulacağı ve büyük kısmının Güney Afrika'dan geleceği bildirilmişti.