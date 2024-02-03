- Irak hükümeti: "ABD'nin saldırısında 16 kişi öldü, 25 kişi yaralandı"

Suriye Dışişleri: "ABD'nin saldırıları çatışmayı tehlikeli bir şekilde körüklüyor"

BAĞDAT - Irak hükümeti, ABD'nin Irak'ta İran destekli milis gruplara yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 16 kişinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin hava saldırılarının mevcut çatışmayı tehlikeli bir şekilde körüklediği ifade edildi.

Irak hükümeti, ABD'nin Ürdün'deki saldırıya karşılık Irak'ta bulunan İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine gerçekleştirdiği misilleme saldırısının bilançosunu açıkladı.

Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Anbar'ın Akaşat ile el-Kaim kasabalarındaki güvenlik güçlerimizin yanı sıra sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırıları sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. El Avvadi ayrıca ABD'nin saldırıdan önce Irak hükümetini bilgilendirdiği yönündeki açıklamaları da yalanladı. Saldırının barış ve istikrarı sağlama çabalarını baltaladığını ve Irak ile bölgenin güvenliğini uçuruma sürüklediğini vurgulayan El-Avvadi, "Irak hükümeti topraklarının hesaplaşma alanı olmasını reddettiğini yinelerken, uluslararası toplum tarafından kendisine verilen görevlerden ve yetkiden sapan koalisyon güçleri, Irak'ta güvenlik ve istikrarın tehdit edilmesine sebebiyet vermektedir" ifadelerini kullanmıştı. Haşdi Şabi Anbar Operasyon Komutanlığı da ABD'nin düzenlediği saldırıda 16 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını belirtti.

Suriye'den açıklama

ABD'nin Irak ve Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırılara Şam'dan da tepki geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarının uluslararası barışı ve güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Açıklamada, "ABD'nin saldırıları Orta Doğu'daki çatışmayı çok tehlikeli bir şekilde körüklüyor" ifadeleri kullanıldı. Saldırılarda ayrıca çok sayıda asker ve sivilin öldüğü vurgulandı.

ABD, Ürdün saldırısına misilleme olarak Irak ve Suriye'deki İran bağlantılı milisleri vurmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin bulunduğu Ürdün'ün Suriye sınırındaki "Kule 22" adlı üsse geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve 3 askerin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan İran destekli milis grupları sorumlu tutmuş, saldırıya güçlü bir şekilde yanıt verileceğini vurgulamıştı.

85'ten fazla hedefi vurmuştu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'ne bağlı milis gruplara karşı hava saldırıları gerçekleştirdiği duyurulmuştu. ABD askeri kuvvetlerinin aralarında ABD'den havalanan uzun menzilli B-1 bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda savaş uçağıyla 85'ten fazla hedefi vurduğu, 125'ten fazla hassas güdümlü mühimmat kullanıldığı belirtilmişti. Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol merkezleri, roketler, füzeler, insansız hava aracı depoları, lojistik ve mühimmat tedarik tesislerinin yer aldığı kaydedilmişti. Vurulan 7 tesisten 4'ünün Suriye'de, 3'ünün Irak'ta olduğu öğrenilmişti.