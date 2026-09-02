ABD İran'a Saldırı Sonrası Vatandaşlarını Uyardı

İran'a yönelik dün düzenlediği saldırıların ardından ABD, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına olası bir tırmanışa karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede öngörülemeyen bir tırmanma ihtimalinin bulunduğu ifade edilerek, olası uçuş iptalleri, hava sahalarının kapatılması ve seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapıldı.

Orta Doğu dışındaki bölgelerde de ABD'ye ait diplomatik tesislerin "saldırıların hedefi" olabildiğine işaret edilen açıklamada, İran ve İran'ı destekleyen grupların dünya genelinde ABD ve ABD'lilerle bağlantılı yerleri, şirketleri ve kurumları hedef alabileceği ileri sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını duyurmuştu.

İran'ın güney bölgelerinde çeşitli kentlerin hedef alındığı saldırılarda en az 18 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA