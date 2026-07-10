Phoenix'te kavurucu sıcak: 45 derece
PHOENIX, 10 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde aşırı sıcaklarda bankta oturan bir kişi, 9 Temmuz 2026. ABD'nin Phoenix kentinde hava sıcaklığı perşembe günü 45 dereceye yükseldi.
PHOENIX, 10 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde aşırı sıcaklarda bankta oturan bir kişi, 9 Temmuz 2026.
ABD'nin Phoenix kentinde hava sıcaklığı perşembe günü 45 dereceye yükseldi. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)
Kaynak: Xinhua