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ABD'nin 1 tonluk "kıyamet bombaları" İsrail'e ulaştı

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ABD'nin İsrail'e gerçekleştirdiği yüksek tonajlı bomba sevkiyatı tamamlandı. İsrail devlet televizyonu, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından durdurulan ve Donald Trump yönetimi tarafından onaylanan MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki bin 800 bombanın Aşdod Limanı'na ulaştığı görüntüleri paylaştı.

ABD yönetimi tarafından kısa süre önce onaylanan silah satışı kapsamında gönderilen yüksek tonajlı bombalar, İsrail'e ulaştı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump tarafından İsrail'e satışı onaylanan 1 ton ağırlığında bin 800 bomba Aşdod Limanı'na indirildi.

İSRAİL HAVA ÜSLERİNE NAKLEDİLDİ

Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından satışı durdurulan, daha sonra Trump tarafından onaylanan "Kıyamet Bombaları" olarak adlandırılan MK-84 türü 1 tonluk bombalar, İsrail hava üslerine nakledildi.

KATZ: BU SEVKİYAT BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sevkiyatın İsrail ordusu için çok önemli olduğunu ve ABD ile İsrail arasındaki güçlü bağı yansıttığını belirtti. Katz, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşmesinde İsrail'e gerekli tüm araçları sağlamaya devam etme taahhüdü aldığını ifade etmişti.

BIDEN YÖNETİMİ SEVKİYATI DURDURMUŞTU

ABD'de Biden yönetimi, Gazze'de şiddetli saldırılar düzenleyen ve yoğun nüfuslu Refah kentini hedef alma tehdidinde bulunan Binyamin Netanyahu hükümetini desteklediği için aldığı eleştirilere karşı, bir tonluk ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurduğunu açıklamıştı. Daha sonra 227 kilogramlık bombaların ABD'den İsrail'e sevk edileceği kaydedilmişti.

ABD'nin 1 tonluk
Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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