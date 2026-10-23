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ABD'nin Okinawa'daki Kadena Hava Üssü'ne BYD araç girişini yasaklayacağı iddia edildi

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Yonhap'a göre ABD ordusunun Okinawa'daki Kadena Hava Üssü'ne BYD elektrikli araç girişini yasaklamayı planladığı iddia edildi. Kararın, kamera ve sensörlerin hassas bilgi ifşa edebileceği endişesiyle 26 Ekim'de yürürlüğe gireceği, diğer ABD üslerine genişletilebileceği belirtildi.

ABD'nin, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin elektrikli araçlarının Japonya'daki bir ABD hava üssüne girişini yasaklayacağı ileri sürüldü.

Yonhap'ın haberine göre, ABD ordusu, Okinawa'da kullandığı Kadena Hava Üssü'ne BYD marka elektrikli araçların girişinin yasaklanmasını planlıyor.

Söz konusu kararın, araçtaki kameralar ve sensörlerin hassas askeri bilgileri ifşa edebileceği endişesi sebebiyle alınacağı öne sürülürken kararın, 26 Ekim'de yürürlüğe gireceği ileri sürüldü.

Öte yandan, bu kısıtlamanın ileride Japonya ve Güney Kore'deki diğer ABD askeri üslerine de genişletilebileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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