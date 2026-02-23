ABD'nin kuzeydoğusunda soğuklar nedeniyle birçok eyalette acil durum ilan edildi

NEW ABD'nin kuzeydoğusunda kış şartları ve soğuk hava dalgası gündelik hayatı olumsuz etkiliyor, şiddetlenmesi beklenen koşullara karşı birçok eyalette acil durum ilan edildi.

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde zorlu kış şartlarıyla mücadele ediliyor ve daha sert koşullara karşı hazırlık yapılıyor.

Yoğun kar yağışı altında kalan bölgede tipi ve kar kalınlığının yer yer 60 santimetreye ulaşması, görüş mesafesinin de azalması bekleniyor.

Pek çok kentte toplu taşıma seferleri durduruldu, seyahat yasakları ilan edildi ve binlerce uçuş iptal oldu.

Karla kaplı New York'ta kent genelinde acil durum ilan edildi ve eğitime bir gün ara verildi.

New York eyaletinin diğer bölgelerinin yanı sıra New Jersey, Delaware, Rhode Island, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde de acil durum ilan edildi.

Uzmanlar, kar ve rüzgarın uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği uyarısında bulundu.