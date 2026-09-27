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ABD'nin kuzeydoğusundaki fırtına Brooklyn'de 56 yaşındaki kişinin ölümüne yol açtı

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ABD'nin kuzeydoğusundaki şiddetli fırtına New York, Long Island ve New Jersey'de sel ve elektrik kesintilerine yol açtı. Brooklyn'de üzerine ağaç devrilen 56 yaşındaki kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 100 bin hane elektriksiz kaldı.

ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli fırtına, New York, Long Island ve New Jersey'de sel ve elektrik kesintilerine yol açarken, Brooklyn'de üzerine ağaç devrilen 56 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, on milyonlarca kişinin etkilenmesinin beklendiği şiddetli fırtına, ABD'nin kuzeydoğusunda etkisini gösteriyor.

New York Polis Departmanından (NYPD) yapılan açıklamada, Brooklyn'de 56 yaşındaki bir kişinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Poweroutage.us internet sitesine göre, bölgede yaklaşık 100 bin hane fırtına nedeniyle elektriksiz kalırken, meteorologlar da bazı bölgelerde saatte 113 kilometreyi aşan rüzgarlar ölçüldüğünü belirtti.

Fırtına nedeniyle Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nda yüzlerce uçuş iptal edilirken, New York, Long Island ve New Jersey'de şiddetli yağış dolayısıyla bazı bölgelerde sel meydana geldi.

Bu arada uzmanlar, kuvvetli rüzgarların kıyı bölgelerinde sel riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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