ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği Geçici Olarak Kapatıldı

(ANKARA) - ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nin geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgedeki gerilimin devam etmesi nedeniyle, Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacaktır. Tüm normal ve acil konsolosluk randevuları iptal edilmiştir. Büyükelçiliğin normal faaliyetlerine ne zaman döneceği konusunda bilgi vereceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA