ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği Geçici Olarak Kapatıldı

Güncelleme:
Bölgedeki devam eden gerilim nedeniyle, ABD'nin Kuveyt'teki Büyükelçiliği bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacaktır. Tüm konsolosluk randevuları iptal edildi.

(ANKARA) - ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nin geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgedeki gerilimin devam etmesi nedeniyle, Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacaktır. Tüm normal ve acil konsolosluk randevuları iptal edilmiştir. Büyükelçiliğin normal faaliyetlerine ne zaman döneceği konusunda bilgi vereceğiz" ifadelerine yer verildi.

