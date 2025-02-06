Şanlıurfa'nın komşusuna bakın! 7 yaşındaki çocuğun dünya haritası, kahkahalara boğdu
7 yaşındaki çocuğun çizdiği dünya haritası, görenleri güldürdü. Şanlıurfa'nın sınır komşusunu görenler gülmekten kendini alamadı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, 7 yaşındaki yeğeninin çizdiği dünya haritasını paylaştı. "7 yaşındaki yeğenimin dünya haritası. Gülmekten öleceğim" notuyla paylaşılan harita, defalarca tıklandı.
ŞANLIURFA'YI ABD İLE SINIR KOMŞUSU YAPTI
Haritada Şanlıurfa'nın ABD ile sınır olduğu görüldü. Ankara'nın da Şanlıurfa ile komşu olması dikkat çekti. Küçük çocuğun dünya haritası kahkahalara boğdu.
Kaynak: Haberler.com / Güncel