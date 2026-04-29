ABD'nin Kiev Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Davis, ilk yılını doldurduğu görevinden ayrılıyor

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Julie Davis'in, Mayıs 2025'te üstlendiği görevinden haziranda ayrılacağı bildirildi.

Politico'nun haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, yaptığı açıklamada, Davis'in haziranda görevinden ayrılarak diplomatik hizmetten emekli olacağını bildirdi.

Sözcü Pigott, Davis'in, mevcut ABD yönetiminin Rusya ve Ukrayna arasında "kalıcı bir barış sağlamaya yönelik çabalarının kararlı bir savunucusu" olduğunu kaydetti.

Pigott, ABD basınında iddia edildiği üzere, Davis'in son dönemde "ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna konusunda görüş ayrılıkları yaşadığı" iddialarını ise yalanladı.

Davis, 2022-2025 yıllarında ABD'nin Kiev Büyükelçiliği görevini üstlenen Bridget Brink'in istifasının ardından 5 Mayıs 2025'te ABD'nin Kiev Büyükelçiliği Maslahatgüzarı olarak görevine başlamıştı.

