ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na girmeye çalışan şüpheli yakalandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saat 12.00 sıralarında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Konsolosluğa girmeye çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yere yatırılarak kelepçelendi. Şüphelinin polis otosuna bindirildiği anlara kameraya yansıdı.

KONSOLOSLUĞA GİRMEYE ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konsolosluktaki hareketli dakikalar cep telefonu kamerasına ile kaydedildi. ABD'nin konsolosluğuna girmeye çalışan şüpheliyi polis ekipleri etkisiz hale getirildi. Yere yatırılan şüpheliye müdahale edildi. Kelepçele takılan şüpheli, ayağa kaldırılarak üst araması yapıldı. Şüphelinin polis otosuna bindirildiği anlara cep telefonu kamerasına yansıdı. Araca bindirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.