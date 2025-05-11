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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Gazze'deki Filistinlilerin Zorla Yerinden Edilmesini Destekliyor

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Gazze'deki Filistinlilerin Zorla Yerinden Edilmesini Destekliyor
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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini desteklediğini açıkladı. Huckabee ayrıca, Gazze'nin yeniden inşasında Arap ülkelerinin rol oynayacağını belirtti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington yönetiminin İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini desteklediğini belirtti.

Huckabee, İsrail basınından Kanal 12'ye açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Huckabee, Washington yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonrası aşamaya ilişkin henüz ayrıntılı bir planı olmadığını belirtti.

"ABD, isteyenlerin Gazze'yi terk etmesine izin verilmesi fikrini destekliyor." ifadelerini kullanan Huckabee, Washington yönetiminin Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmesini desteklediğine işaret etti.

Gazze'nin yeniden inşasının, Arap Körfezindeki ülkelerin katılımıyla gerçekleştirileceğini savunan Huckabee, esir değişimi ve ateşkes anlaşmasının geciktirilmesinden Hamas'ı sorumlu tutarak, bunun "tek engel" olduğunu iddia etti.

Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölge ülkelerini kapsayacak Orta Doğu turuna değinerek, ziyaretin odak noktasının ekonomik fırsatlar olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
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