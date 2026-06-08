ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden çalışanlarına "sığınaklara girmeye hazır olun" talimatı

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, ülkedeki mevcut güvenlik durumu nedeniyle büyükelçilik personeli ve ailelerine yeni bir duyuruya kadar bulundukları yerde kalmaları ve olası bir saldırı durumunda sığınaklara girmeye hazır olmaları talimatı verdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail'de devam eden güvenlik durumu ve çeşitli bölgelerde verilen İç Cephe Komutanlığı uyarıları nedeniyle ABD hükümeti çalışanları ile aile üyelerine bulundukları yerde kalmaları talimatının verildiği belirtildi.

Açıklamada, çalışanlardan kırmızı alarm verilmesi halinde sığınaklara girmeye hazır olmalarının istendiği kaydedildi.

ABD'nin İsrail'deki konsolosluk birimlerinin 8 Haziran Pazartesi günü kapalı olduğu bildirilen açıklamada, füze veya roket saldırısı ya da düşmanca hava aracı tehdidi durumunda "kırmızı alarm" sirenlerinin devreye girebileceği aktarıldı.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına İsrailli yetkililerin ve İsrail İç Cephe Komutanlığının talimatlarını takip etmeleri ve alarm durumunda derhal sığınaklara yönelmeleri çağrısında bulunuldu.

Ayrıca ABD vatandaşlarının, güvenlik ve emniyet güncellemelerini alabilmek için ABD Dışişleri Bakanlığının Akıllı Gezgin Kayıt Programı'na (STEP) kayıt yaptırmaları tavsiye edildi.